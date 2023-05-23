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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:42

Путин поблагодарил президента Республики Сербской за сдержанную позицию по Украине

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил признательность руководителю Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) Милораду Додику за сдержанную позицию по Украине, заметив, что только такое отношение к ситуации может привести к положительному решению.

"Мы благодарны вам за вашу нейтральную позицию по событиям на Украине, только такая позиция и может привести к какому-то положительному решению. Но в любом случае мы благодарны вам за сдержанность", - сказал Путин на встрече с Додиком в Кремле.

В свою очередь, Додик отметил, что Республика Сербская из-за своей позиции "подвергается огромному давлению".

"Республика Сербская остается упорной в своей позиции: (против) политики, которая пытается перебросить вину только на одну сторону. Мы же считаем, что РФ упорно боролась за рамки безопасности и пыталась и раньше обеспечить гарантии, но была вынуждена начать СВО. Я хотел бы пожелать, чтобы она побыстрее закончилась. Мы, конечно, все хотим, чтобы был мир", - сказал Додик.

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