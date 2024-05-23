Республика Сербская подготовит договор о разъединении с федерацией БиГ

Баннер на одной из улиц Белграда Фото: EPA/ТАСС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Правительство Республики Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) на заседании в среду объявило о том, что в течение последующих 30 дней подготовит соглашение о мирном разъединении с Федерацией Боснии и Герцеговины (известна также как Мусульмано-Хорватская Федерация).

Эти два субъекта являются составными частями федеративного государства Босния и Герцеговина.

"Мы не желаем конфликтов. Это не отделение, мирное разъединение не является отделением. Поскольку некто обвиняет наш народ в совершении геноцида, у нас нет оснований для того, чтобы жить вместе с ними", - приводит телеканал РТРС слова главы правительства Республики Сербской Радована Вишковича.

По его словам, шаг, предложенный на заседании правительства, связан с рассмотрением на Генеральной Ассамблее ООН резолюции о признании событий в Сребренице в 1995 году геноцидом.

"Сегодня в ООН попытаются принять резолюцию о так называемом геноциде, который совершили сербы, поэтому начиная с завтрашнего дня мы станем народом, совершившим геноцид. Мы отрицаем это, и никогда с этим не согласимся", - отметил Вишкович.

Резолюция была предложена Германией, Боснией и Герцеговиной и рядом других стран. Против нее резко высказались в Белграде, а также руководство боснийских сербов. В преддверии голосования президент и глава МИД Сербии Александр Вучич и Марко Джурич провели активную дипломатическую кампанию, направленную на то, чтобы как можно больше стран выступили на голосовании против этой резолюции или воздержались.

В конце апреля тогдашний секретарь СБ РФ Николай Патрушев заявил, что участники международной встречи под эгидой Совбеза России пришли к выводу, что информация о геноциде в Сребренице подтасована Германией (одна из стран, предложивших проект этой резолюции) для давления на Сербию.

"Наши партнеры отмечали, что представленные Берлином так называемые доказательства геноцида в Сребренице являются не чем иным, как подтасовкой фактов, где все перевернуто с ног на голову", - сказал тогда Патрушев журналистам.

По его словам, "цель – оказать давление на сербский народ, который проводит независимый курс без оглядки на Вашингтон и Брюссель".

Согласно официальным данным боснийской стороны, в июле 1995 года в Сребренице после того, как этот населенный пункт оставили нидерландские миротворцы, за несколько дней были убиты более 8 тыс. мусульман.

Ответственность за это возложили на силы боснийских сербов. Международный суд в Гааге квалифицировал события в Сребренице как геноцид.

Каждый год 11 июля власти Боснии и Герцеговины проводят в Сребренице памятную церемонию.

Босния и Герцеговина – федеративное государство, в которое входят Федерация Боснии и Герцеговины (известная также как Мусульмано-Хорватская федерация) и Республика Сербская. Руководство страной обеспечивает Президиум, состоящий из трех представителей основных религиозно-этнических групп – мусульман боснийцев, католиков хорватов и православных сербов. Кроме того, на федеральном уровне реализуются полномочия в сферах внешней политики и обороны.