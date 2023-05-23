Глава КС РФ заявил, что большинство жалоб затрагивает гражданское и уголовное право

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Статистика обращений в Конституционный суд РФ свидетельствует о том, что людей в основном беспокоит соблюдение их прав в гражданской и уголовной сферах, количество обращений по поводу нарушений в сфере политических прав на порядок меньше, заявил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин.

"Примерно сохраняется в той же пропорции количество жалоб по предметам. На первом месте идет гражданское право и процесс, предпринимательство, второе - это уголовный процесс и уголовные право. Дальше идет трудовое и социальное. Это тоже свидетельствует об определенной стабильности в этой сфере. На самом последнем месте - это жалобы, касающиеся политических прав и так далее. Казалось бы, вот предвещали, что в связи с той или другой ситуацией в стране все это поползет, но, как видно - мы же объективный срез даем - людей больше заботят вот эти права, о которых я сказал. Причем, знаете, на порядок просто меньше той последней рубрики", - сказал Зорькин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник.

При этом, по его словам, не обошлось в данной статистике обращений и без "экзотики".

"Например, недавно мы приняли решение, связанное с искусственным отцовством", - сказал Зорькин.