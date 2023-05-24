Лавров отметил игнорирование Западом сигналов о недопустимости столкновения ядерных держав

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Москва посылает странам Запада сигналы о недопустимости прямого столкновения ядерных держав, однако они остаются без ответа, заявил на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности глава МИД России Сергей Лавров.

"Фактически, а по сути де-юре, страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу военного столкновения ядерных держав", - сказал министр.

"Направляем западным столицам сигналы о недопустимости такого сценария, но эти сигналы либо игнорируются, либо грубо искажаются в пропагандистских целях", - добавил он.

Встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Подмосковье под эгидой Совбеза России.