Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Лавров отметил игнорирование Западом сигналов о недопустимости столкновения ядерных держав

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Москва посылает странам Запада сигналы о недопустимости прямого столкновения ядерных держав, однако они остаются без ответа, заявил на встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности глава МИД России Сергей Лавров.

"Фактически, а по сути де-юре, страны НАТО напрямую участвуют в конфликте на стороне Киева. Такая безответственная линия существенно повышает угрозу военного столкновения ядерных держав", - сказал министр.

"Направляем западным столицам сигналы о недопустимости такого сценария, но эти сигналы либо игнорируются, либо грубо искажаются в пропагандистских целях", - добавил он.

Встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Подмосковье под эгидой Совбеза России.

Сергей Лавров НАТО Совбез МИД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Минэнерго при необходимости предложит ограничить экспорт бензина и дизельного топлива

Минэнерго при необходимости предложит ограничить экспорт бензина и дизельного топлива

Крымский мост открыт после остановки движения из-за учений

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера, передававшего Украине сведения об объектах ОПК

ФСБ задержала в Ростове-на-Дону инженера, передававшего Украине сведения об объектах ОПК

Крымский мост закрыт на время учений

В ЦБ предостерегли от "заражения" криптовалютами всей финансовой системы России

Путин спрогнозировал уход дискриминационной модели развития в мире

Путин спрогнозировал уход дискриминационной модели развития в мире

Власти Крыма национализируют квартиру Зеленского

Эксперты пришли к выводу, что состояние "Троицы" пока не позволяет вывезти ее из музея

Что произошло за день: вторник, 23 мая

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });