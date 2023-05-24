Путин спрогнозировал уход дискриминационной модели развития в мире

Президент России Владимир Путин Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Россия готова к самому тесному сотрудничеству со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим вызовам, заявил президент Владимир Путин, отметив, что дискриминационная модель развития, которая обеспечивала экономический рост одних держав за счет присваивания ресурсов других, должна уйти прошлое.

"Мы видим, что современная международная обстановка характеризуется нарастанием нестабильности. В разных регионах расширяются прежние и появляются новые очаги напряженности, накапливается негативный груз конфликтов, народы многих стран переживают драматические последствия, организованных извне переворотов", - говорится в видеообращении Путина к участникам 11-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

Все это, отметил Путин, прямо связано со стремлением отдельных государств и объединений сохранить, удержать своё доминирование, навязать свои правила, полностью игнорируя суверенитет, национальные интересы, традиции других государств. "Всё это сопровождается наращиванием военного потенциала, бесцеремонным вмешательством во внутренние дела других стран, а также попытками извлечь односторонние преимущества из спровоцированных рядом западных государств энергетического и продовольственного кризисов", - сказал президент.

Он добавил: "Россия убеждена, что такому разрушительному курсу, политике шантажа и нелегитимных санкций есть реальная альтернатива. Это укрепление стабильности в мире, последовательное выстраивание системы единой неделимой безопасности, решение масштабных задач по обеспечению экономического, технологического и социального развития".

Прежде всего, отметил Путин, необходима координация усилий всех стран, кропотливая совместная работа на принципах взаимного уважения, партнёрства и доверия, и именно такие подходы заложены в обновлённой Концепции внешней политики России.

"Не раз говорил и вновь подчеркну - наша страна готова к самому тесному взаимодействию со всеми заинтересованными государствами в противостоянии общим вызовам, с которыми сталкивается сегодня человечество", - сказал глава государства.

Путин отметил, что Россия высоко ценит то, что у страны много союзников и партнёров в разных регионах и на разных континентах, искренне дорожит исторически прочными, дружественными, по-настоящему доверительными связями с государствами Азии, Африки и Латинской Америки.

"И будем их всемерно укреплять", - заверил президент.

Путин подчеркнул: "Уверен, что сообща мы добьемся формирования более справедливого, многополярного мира. А идеология исключительности, так же как и неоколониальная система, которая позволяла эксплуатировать ресурсы всего мира, неизбежно уйдут в прошлое".