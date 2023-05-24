Совет Федерации одобрил закон о выборах в условиях военного положения

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон о порядке проведения выборов при введении военного положения.

Согласно закону, при военном положении губернатор вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центризбирком предложение о проведении выборов на территории субъекта. ЦИК не позднее чем через пять дней со дня поступления такого предложения должен провести консультации с Минобороны и ФСБ, и по итогам принять решение о назначении или неназначении выборов. Допускается при этом возможность сокращения сроков избирательных действий.

Вместе с тем, предусматривается, что "законодательством РФ о выборах и референдумах могут быть установлены иные особенности подготовки и проведения выборов, референдума в период действия военного положения".

Вводится и ряд других новелл в избирательное законодательство. В частности, кандидатам и партиям нельзя будет проводить агитацию с использованием сайтов, доступ к которым ограничен Роскомнадзором.

При проведении выборов в федеральные органы госвласти и президентских выборов органы местного самоуправления смогут выделять из бюджета региона, местного бюджета средства на оказание содействия в подготовке и проведении выборов (включая выплаты членам избирательных комиссий), а также в информировании избирателей, говорится в законе.

Кроме того, кандидатам разрешается распространять агитационные материалы, изготовленные для избирательной кампании, стоимость которых не превышает 2% величины прожиточного минимума в целом по стране на душу населения за единицу продукции, сейчас 2% - это 276 рублей на единицу продукции. В действующем законе прописано ограничение в 100 рублей.

Закон также устанавливает минимальный размер добровольных пожертвований на выборы от граждан и юрлиц - он не может быть больше 3% от величины прожиточного минимума на душу населения в целом по России.

Списки избирателей в случае их составления или уточнения могут теперь быть изготовлены в электронном виде и подписаны электронными подписями председателя, секретаря участковой комиссии.

Предусматривается также, что при подсчете голосов от СМИ могут присутствовать только журналисты, которые оформлены по трудовому договору и не смогут те, кто работают по гражданско-правовому договору.

Закон, кроме того, предусматривает образование экстерриториальных участков для голосования на выборах, исключение понятия "открепительные удостоверения".

Сенаторы

В соответствии с этим же законом член Совета Федерации - представитель региона - может быть отозван до истечения срока своих полномочий по представлению органа государственной власти субъекта Федерации, принявшего решение о наделении его полномочиями сенатора (губернатор или законодательное собрание).

Представление об отзыве вносится в Совет Федерации для рассмотрения и принятия решения. Представление об отзыве не может быть внесено в течение года со дня вступления в силу решения региона о наделении полномочиями сенатора - представителя региона, а также менее чем за три месяца до истечения срока полномочий такого сенатора.

Если по результатам рассмотрения Совет Федерации отклонил представление об отзыве сенатора, то орган госвласти региона, наделивший человека полномочиями сенатора, может повторно внести представление не ранее чем через шесть месяцев.

"Порядок отзыва сенатора в свое время был предусмотрен, потом его убрали, но сейчас в общем развитии новых положений Конституции мы его предлагаем вернуть", - пояснил ранее "Интерфаксу" один из авторов поправок, первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин.

По его словам, практика применения закона подсказывает, что, например, "высшие должностные лица не всегда могут доработать до конца срока своих полномочий, и может прийти новый губернатор со своей командой", который может представить кандидатуру другого сенатора.

Авторами закона стали председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас, а также ряд других депутатов в том числе от фракций ЛДПР и "Новые люди".