Совфед отклонил закон о запрете наличных расчетов за покупку металлолома у граждан

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду отклонил принятый Госдумой в апреле закон о запрете с 1 июля 2024 года наличных расчетов за покупку металлолома у граждан.

Будет создана согласительная комиссия из депутатов и сенаторов для доработки документа.

Отклонить этот закон верхней палате порекомендовал Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, который выявил противоречие документа Гражданскому кодексу.

В своем заключении комитет отмечает, что "согласно пункту 1 статьи 861 Гражданского кодекса РФ расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке".

"В целях реализации положения рассматриваемого Федерального закона, а также обеспечения соответствия норм гражданского права, содержащихся в других законах, нормам Кодекса (пункта 2 статьи 3 Кодекса), необходимо внесение соответствующих изменений в Кодекс", - говорится в заключении.

Закон, устанавливающий ограничения на наличные расчеты с физическими лицами при продаже ими лома и отходов цветных и черных металлов, был принят Госдумой 12 апреля. Необходимость его принятия авторы обосновывали, в частности, тем, что участники отрасли снимают значительные объёмы наличных денежных средств с банковских счетов для расчётов с продавцами лома.

"При этом неконтролируемый вывод наличных денежных средств стимулирует развитие теневых схем и вызывает повышенное внимание и недоверие со стороны контролирующих органов, что негативно отражается на добросовестных участниках", - пояснял ранее один из авторов документа, депутат Андрей Луговой.