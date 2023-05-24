Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:04

Совфед отклонил закон о запрете наличных расчетов за покупку металлолома у граждан

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду отклонил принятый Госдумой в апреле закон о запрете с 1 июля 2024 года наличных расчетов за покупку металлолома у граждан.

Будет создана согласительная комиссия из депутатов и сенаторов для доработки документа.

Отклонить этот закон верхней палате порекомендовал Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, который выявил противоречие документа Гражданскому кодексу.

В своем заключении комитет отмечает, что "согласно пункту 1 статьи 861 Гражданского кодекса РФ расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке".

"В целях реализации положения рассматриваемого Федерального закона, а также обеспечения соответствия норм гражданского права, содержащихся в других законах, нормам Кодекса (пункта 2 статьи 3 Кодекса), необходимо внесение соответствующих изменений в Кодекс", - говорится в заключении.

Закон, устанавливающий ограничения на наличные расчеты с физическими лицами при продаже ими лома и отходов цветных и черных металлов, был принят Госдумой 12 апреля. Необходимость его принятия авторы обосновывали, в частности, тем, что участники отрасли снимают значительные объёмы наличных денежных средств с банковских счетов для расчётов с продавцами лома.

"При этом неконтролируемый вывод наличных денежных средств стимулирует развитие теневых схем и вызывает повышенное внимание и недоверие со стороны контролирующих органов, что негативно отражается на добросовестных участниках", - пояснял ранее один из авторов документа, депутат Андрей Луговой.

Совет Федерации Совфед
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Средства от продажи квартиры Зеленского в Ялте пойдут на поддержку участников СВО

Музей Рублева готов по запросу Минкультуры передать ХХС список "Троицы"

Рябков заявил, что РФ отвечает на санкции в разных форматах

Рябков заявил, что РФ отвечает на санкции в разных форматах

Совфед одобрил денонсацию ДОВСЕ

Совфед одобрил денонсацию ДОВСЕ

Шойгу пообещал предельно жестко реагировать на попытки вторжения украинских сил в РФ

Песков заявил, что сроки передачи иконы "Троица" РПЦ будут обсуждаться с экспертами

РФ намерена денонсировать договор с Украиной по использованию Азовского моря

Число россиян с кредитами выросло в полтора раза за десять лет

Число россиян с кредитами выросло в полтора раза за десять лет

Российские "Зеленые карты" с 1 июня перестают действовать в Евросоюзе

Минэнерго при необходимости предложит ограничить экспорт бензина и дизельного топлива

Минэнерго при необходимости предложит ограничить экспорт бензина и дизельного топлива
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });