Сенаторы на этот раз одобрили запрет покупать металлолом у граждан за наличные

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил в новой редакции отклоненный им ранее закон, который вводит запрет на расчеты в наличной форме за покупку у физических лиц лома и отходов цветных и черных металлов.

Ранее предполагалось, что закон заработает с 1 июля 2024 года, в новой редакции ограничения вводятся с 1 октября 2023 года.

Законопроект №1126562-7 в 2021 году в парламент внесла группа депутатов. Госдума одобрила эту инициативу 12 апреля 2023 года, но сенаторы ее отклонили 24 мая. После этого документ доработала согласительная комиссия депутатов и сенаторов. Госдума его окончательно одобрила 29 июня.

В первоначальной версии документа предполагалось, что полный запрет на расчеты в наличной форме за покупку у физических лиц металлолома вводится с 1 июля 2024 года, до этого времени предусматривался переходный период, в течение которого обязательство безналичных расчетов действовало при покупке лома цветных металлов на сумму свыше 120 тысяч рублей, черных металлов - свыше 10 тысяч рублей.

Комитет Совета Федерации по экономической политике документ поддержал, против выступили комитеты по законодательству, по бюджету и по аграрно-продовольственной политике. В своих заключениях комитеты указывали на то, что согласно Гражданскому кодексу расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы.

В итоге в новой редакции закона был убран "переходный период", в течение которого вводились ограничения по сумме, а срок перехода на полностью безналичные расчеты установлен с 1 октября 2023 года.

Необходимость принятия закона авторы обосновывали тем, что участники отрасли сбора и переработки лома исторически снимают значительные объемы наличных денежных средств с банковских счетов для расчетов с продавцами лома. "При этом неконтролируемый вывод наличных денежных средств стимулирует развитие теневых схем и вызывает повышенное внимание и недоверие со стороны контролирующих органов, что негативно отражается на добросовестных участниках", - пояснял ранее один из авторов документа, депутат Андрей Луговой.

"Привычный подход не позволяет подтвердить целевое распределение снятых юридическими лицами наличных денежных средств, обоснованность объёмов выплат как с точки зрения рыночной стоимости лома, так и с точки зрения идентификации конечных получателей денежных средств - продавцов лома. С момента снятия со счёта юридического лица дальнейшее движение денежных средств невозможно проследить на уровне банковской системы, в связи с чем отрасль отнесена банковским сектором к рисковым направлениям, что ведёт к удорожанию банковского обслуживания, закрытию расчётных счетов компаний", - отмечал депутат.

По его мнению, применение безналичной формы оплаты минимизирует вышеуказанные риски, а информация о расчётах в отрасли станет прозрачной как для кредитных организаций, так и для Федеральной налоговой службы.