В Думу внесут законопроект о запрете смены пола без хирургической операции

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Госдуме подготовлен и готов ко внесению в четверг проект закона о запрете смены пола без проведения хирургической операции, сообщили в пресс-службе палаты парламента РФ со ссылкой на слова замспикера, первого заместителя руководителя фракции "Новые люди" Владислава Даванкова.

Также сообщается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал внесение данной законодательной инициативы, а также предложение Даванкова всем депутатам присоединиться к авторству и подписать законопроект.

В связи с тем, что, по словам Даванкова, позиции министерства здравоохранения РФ по данному вопросу нет, Володин предложил пригласить представителей Минздрава на рассмотрение этого законопроекта в первом чтении, добавили в пресс-службе.