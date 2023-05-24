Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

В Думу внесут законопроект о запрете смены пола без хирургической операции

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Госдуме подготовлен и готов ко внесению в четверг проект закона о запрете смены пола без проведения хирургической операции, сообщили в пресс-службе палаты парламента РФ со ссылкой на слова замспикера, первого заместителя руководителя фракции "Новые люди" Владислава Даванкова.

Также сообщается, что председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал внесение данной законодательной инициативы, а также предложение Даванкова всем депутатам присоединиться к авторству и подписать законопроект.

В связи с тем, что, по словам Даванкова, позиции министерства здравоохранения РФ по данному вопросу нет, Володин предложил пригласить представителей Минздрава на рассмотрение этого законопроекта в первом чтении, добавили в пресс-службе.

Вячеслав Володин Минздрав Новые люди Владислав Даванков Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пропавшие на Эльбрусе туристы из Белоруссии найдены живыми

В Кремле считают Польшу враждебным для России государством

Путин заявил, что энергетический кризис в Европе разрешился

Путин заявил, что энергетический кризис в Европе разрешился
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило об атаке украинских катеров-беспилотников на корабль "Иван Хурс"

В РПЦ считают чрезмерной тревогу музейщиков по поводу передачи "Троицы" Рублева

Военная операция на Украине

Военный суд 31 мая начнет процесс по делу наемников из Швеции, Хорватии и Великобритании

Грузовой корабль "Прогресс МС-23" стартовал к МКС с Байконура

Ученые попросили главу Минкультуры РФ не допустить разрушения иконы "Троица"

"Соллерс" начал выпускать LCV на площадке "УАЗа"

"Соллерс" начал выпускать LCV на площадке "УАЗа"

Средства от продажи квартиры Зеленского в Ялте пойдут на поддержку участников СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });