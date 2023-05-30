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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

В Думу внесён законопроект о запрете смены пола, кроме лечения врождённых аномалий

В Думу внесён законопроект о запрете смены пола, кроме лечения врождённых аномалий
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете смены пола внесён в Госдуму, сообщил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Как следует из текста документа, который размещен в телеграм-канале Толстого, предлагается запретить медикам осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола человека, в том числе формирование у человека первичных и (или) вторичных половых признаков другого пола.

При этом в нём отмечается, что "медицинские вмешательства, связанные с лечением врождённых физиологических аномалий формирования пола у детей, допускаются по решению врачебной комиссии федерального государственного учреждения здравоохранения".

Толстой поясняет, что устанавливается полный запрет не только на осуществление медицинских вмешательств, направленных на смену пола, но также исключается государственная регистрация смены пола без операций. Авторами закона стали почти 400 парламентариев.

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