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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Росстат отметил уменьшение долгов по зарплате в стране в апреле на 7,2%

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 мая 2023 года составила 695,5 млн рублей и по сравнению с 1 апреля снизилась на 53,6 млн рублей, или на 7,2%, сообщил Росстат.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 мая 2023 года на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 158,3 млн рублей (22,8%), в 2022 году - 259,5 млн рублей (37,3%), в 2021 году и ранее - 277,7 млн рублей (39,9%).

Почти вся просроченная задолженность по заработной плате в апреле 2023 года была сформирована по причине отсутствия у организаций собственных средств - на 1 мая она составила 694,8 млн рублей, по сравнению с 1 апреля она снизилась на 54,3 млн рублей, или на 7,2%.

Задолженность по зарплате из федерального бюджета на 1 мая составила 0,7 млн рублей (на 1 апреля задолженность отсутствовала), вся она пришлась на Новосибирскую область.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 47,7%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 13,9%, строительство - 9,6%, добыча полезных ископаемых - 7,8%, сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 7,7%, транспорт - 4,0%, научные исследования и разработки - 4,0%, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 2,3%, образование - 1,4%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха - 0,8%.

Росстат Новосибирская область
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