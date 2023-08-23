Долги по зарплате в России в июле уменьшились на 21,3%

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 августа 2023 года составила 444,2 млн рублей и по сравнению с 1 июля 2023 года снизилась на 120,3 млн рублей, или на 21,3%, проинформировал Росстат.

В июне 2023 года задолженность по зарплате в стране сократилась на 11,6%, до 564,5 млн рублей, в мае 2023 года - на 8,2%, до 638,4 млн рублей, в апреле - на 7,2%, до 695,5 млн рублей, в марте - на 2,8%, до 749,0 млн рублей, в феврале - на 3,5%, до 770,6 млн рублей, в январе 2023 года. наблюдался рост на 24,3%, до 798,9 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 августа 2023 года на долги, образовавшиеся в 2023 году, приходится 148,8 млн рублей (33,5%), в 2022 году - 82,1 млн рублей (18,5%), в 2021 году и ранее - 213,3 млн рублей (48,0%).

Просроченная задолженность по заработной плате, сформированная по причине отсутствия у организаций собственных средств, на 1 августа составила 382,7 млн рублей, по сравнению с 1 июля показатель снизился на 134,9 млн рублей, или на 26,17%.

Задолженность по зарплате из федерального бюджета на 1 августа выросла на 19 млн рублей (или почти в 1,5 раза) и оказалась на уровне 59,4 млн рублей. Долги по зарплатам бюджетов регионов упали до 1 млн рублей с 5 млн рублей месяцем ранее, местных бюджетов - составили 1,1 млн рублей против 1,4 млн рублей на 1 июля.

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: здравоохранение и сфера социальных услуг - 41,4%; обрабатывающие производства - 23,9%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях; лесозаготовка - 8,6%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 6,4%; строительство - 5,4%; транспорт - 4,6%; добыча полезных ископаемых - 2,6%; научные исследования и разработки - 2,2%; управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе - 1,9%; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 1,6%; образование - 1,1%.