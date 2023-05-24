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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Источники сообщили об отмене или переносе авиасалона МАКС в 2023 году

Источники сообщили об отмене или переносе авиасалона МАКС в 2023 году
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Проведение авиасалона МАКС в подмосковном Жуковском в 2023 году отменено, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к организаторам салона.

"Будет либо перенос (на 2024 год - ИФ), либо перенос плюс какой-то формат в 2023 году", - сказал собеседник агентства, пояснив, что в этом году вместо салона МАКС возможно проведение одноименной конференции.

Он также отметил, что окончательное решение оргкомитет примет в четверг, 25 мая, а результаты объявят до пятницы.

Еще один источник, близкий к оргкомитету, сообщил "Интерфаксу", что "об отмене речь не идет – обсуждается перенос на более поздний срок". На какой именно срок, он не уточнил.

В Минпромторге и "Ростехе" не ответили на запрос агентства.

Ранее планировалось, что в этом году МАКС пройдет с 25 по 30 июля.

МАКС Минпромторг Ростех
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