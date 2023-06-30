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Международный авиасалон МАКС перенесли на 2024 год

Международный авиасалон МАКС перенесли на 2024 год
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Международный авиационно-космический салон МАКС-2023 перенесен на 2024 год, салон также будет проведен в 2025 году, сообщили в пятницу организаторы на сайте МАКСа.

"Вместо 2023 года проведение международного авиационно-космического салона запланировано на 2024 год, также МАКС состоится в 2025 году. Место проведения крупнейших мероприятий в аэрокосмической индустрии евразийского пространства остаётся неизменным - город Жуковский Московской области", - говорится в сообщении.

В нем говорится: "АО "Авиасалон" в рамках подготовки к проведению авиационно-космических салонов продолжает работу с действующими и перспективными участниками и экспонентами МАКС, в том числе среди зарубежных компаний, представляющих дружественные страны".

Почетный президент авиасалона, летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев сказал "Интерфаксу" в пятницу о переносе: "Так решили. Во-первых, это вопросы безопасности".

Ранее планировалось, что в этом году МАКС пройдет с 25 по 30 июля.

В мае источники сообщали, что МАКС-2023 будет перенесен на 2024 год или проведен в другом формате.

Международный авиационно-космический салон МАКС проводится в России с 1993 года.

Салон открывается раз в два года в Жуковском (Московская область) на территории выставочного комплекса, созданного на базе аэродрома летно-исследовательского института им. М.Громова.

"Более 30 лет авиасалон является ключевой международной выставочной площадкой, где демонстрируются достижения мирового авиапрома и космической отрасли. Именно на площадке в Жуковском состоялись "мировые премьеры" лучшей российской гражданской и военной авиатехники, а также премьерные показы новейших зарубежных летательных аппаратов в России", - говорится на сайте авиасалона.

По данным сайта, выставочная территория МАКСа занимает более 42 га. МАКС собирает более 570 тыс. участников и гостей.

В июле 2021 года на авиасалоне МАКС представили легкий однодвигательный истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate ("Шах и мат") разработки "Сухого" (ОАК, "Ростех").

Авиасалон МАКС-2021

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Многоцелевые истребители Су-35С пилотажной группы ВКС "Русские витязи" во время показательных полетов
МАКС
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