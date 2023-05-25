Строительный рынок в подмосковном Одинцове горит на площади 1200 кв. м

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Строительный рынок "Акос" в подмосковном Одинцово горит на площади 1200 кв. м, сообщает в четверг главное управление МЧС России по Московской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в минувшую среду в 22:39.

"25.05.2023 в 00:28 площадь горения составляет 1200 кв. м", - говорится в сообщении.

Для тушения пожара привлечены 85 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС 13 единиц техники и 44 человека.

Одинцовская городская прокуратура, в свою очередь, проводит контроль установления причин и обстоятельств пожара.