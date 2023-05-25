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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:13

Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Севастополь

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сбила в Севастополе несколько беспилотников утром в четверг, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Рано утром наши военные отразили очередную атаку беспилотников на Севастополь", - написал он в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что в районе Качи из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ.

"Никакие объекты в городе не пострадали", - добавил Развожаев.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Крым Севастополь Михаил Развожаев ПВО
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