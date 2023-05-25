Что случилось этой ночью: четверг, 25 мая

Умерла Тина Тернер, беспилотники атаковали Севастополь, США продадут Украине ЗРК NASAMS, Десантис объявил об участии в выборах президента США

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Севастополь. По словам губернатора города Михаила Развожаева, ни один объект не пострадал.

- Вашингтон считает, что за инцидентом с дронами над Кремлем может стоять Киев. Атаку возможно организовала одна из украинских спецслужб, причем без согласования с президентом Владимиром Зеленским, пишет The New York Times, ссылаясь на осведомленные источники.

- Госдеп США одобрил возможную продажу Украине одного ЗРК NASAMS. Эта сделка послужит интересам Соединенных Штатов в сфере национальной безопасности, отметили в американском агентстве по оборонному сотрудничеству.

- Певица Тина Тернер умерла на 84 году жизни в своем доме в пригороде швейцарского Цюриха.

- Губернатор Флориды Рон Десантис вступил в борьбу за пост президента США. Он объявил об этом в беседе с владельцем Twitter Илоном Маском в голосовом чате соцсети. Технические сбои, сопровождавшие объявление, стали темой шуток, в том числе со стороны президента США Джо Байдена и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

- Первый этап обучения украинских летчиков управлению истребителем F-16 пройдет в Британии. "Это будет наземная базовая подготовка украинских пилотов, которые затем будут готовы к более специфическому обучению на F-16 (или других самолетах)", - сказал собеседник Foreign Policy в британском правительстве.

- Южная Корея рассмотрит поставку военной помощи Украине, изучив ситуацию "на местах". Однако на данный момент нет планов отправлять боеприпасы ни напрямую, ни через Польшу, подчеркнул советник по национальной безопасности южнокорейского президента Чо Тхэ Ен.