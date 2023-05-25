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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

РФ вышлет 5 шведских дипломатов и отзовет согласие на работу генконсульства в Петербурге

РФ вышлет 5 шведских дипломатов и отзовет согласие на работу генконсульства в Петербурге
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пятеро шведских дипломатов объявлены персонами нон грата в качестве ответной меры, им предписано покинуть Россию, заявили в четверг в МИД РФ.

Кроме того, российская сторона проинформировала посла Швеции в РФ Малену Мард, что Москвой принято решение о прекращении с 1 сентября 2023 года деятельности Генерального консульства РФ в Гётеборге, а также об отзыве российской стороной с 1 сентября своего согласия на деятельность Генерального консульства Швеции в Санкт-Петербурге.

Решение российской стороны, отметили в МИД РФ, вызвано объявлением 25 апреля 2023 года пятерых сотрудников загранучреждений России в Швеции персонами нон грата.

РФ Швеция
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