Глава МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов из страны

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Власти Швеции объявили пять российских дипломатов персонами нон грата, сообщил во вторник шведский министр иностранных дел Тобиас Биллстрём.

"Швеция высылает пять российских дипломатов", - заявил Биллстрём в интервью телеканалу SVT.

В свою очередь западные СМИ уточняют, что, по словам Биллстрёма, такое решение Стокгольм принял в связи с действиями этих дипломатов, которые "несовместимы с Венской конвенцией о дипломатических сношениях".

МИД Швеции вызвал российского посла Виктора Татаринцева и проинформировал его о данном решении.

13 апреля МИД Норвегии объявил 15 сотрудников российского посольства персонами нон грата в связи с подозрением в шпионаже.

"Это важный шаг в борьбе с деятельностью российской разведки в Норвегии, а следовательно - в защите наших национальных интересов", - заявила тогда глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.