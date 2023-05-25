Генпрокурор Краснов предложил создать механизм постоянного взаимодействия с Минюстом Египта

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор России Игорь Краснов отметил динамичное развитие российско-египетских отношений, в том числе в области права, и предложил выработать механизм постоянного взаимодействия с Минюстом Египта. Он сказал это на встрече с министром юстиции Египта Омаром Марваном в Каире.

Краснов напомнил о недавнем участии министра Марвана в Петербургском международном юридическом форуме в мае, там глава Минюста Египта выступил с докладом по правозащитной тематике.

"Прокуратура России, с одной стороны, являясь органом высшего надзора за исполнением законов в стране, также играет ключевую роль в обеспечении прав и свобод граждан. Поэтому полномочия наших ведомств в указанном направлении в значительной степени пересекаются", - сказал Краснов.

Он отметил, что Минюст Египта, как и Генпрокуратура России, выполняет функции центральных органов в международно-правовом сотрудничестве, в том числе вопросах выдачи лиц для уголовного преследования.

"Убежден, что в наших общих интересах, чтобы преступники, в том числе скрывающие незаконные доходы в иностранных юрисдикциях, не имели ни единого шанса избежать наказания, пользуясь различиями в правовых системах государств или разобщенностью действий компетентных органов", - подчеркнул Краснов.

Он предложил также обменяться опытом по вопросам цифровой трансформации, которую проводят в своей работе ведомства двух стран, а также наладить сотрудничество в научно-исследовательской работе по правовым вопросам с российским Университетом прокуратуры.

"В связи с чем предлагаю выработать между нашими ведомствами механизм постоянного рабочего взаимодействия по отмеченным и другим направлениям. Его правовой основой могут выступить соответствующее соглашение и программа совместных мероприятий по аналогии с теми, которые мы заключили и реализуем с Генеральной прокуратурой Египта", - заявил Краснов.

Он выразил уверенность в том, что российско-египетское взаимодействие в правоохранительной сфере имеет значительный потенциал и способно внести заметный вклад в процесс построения мирного и безопасного будущего.