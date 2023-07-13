Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Генпрокурор Краснов обвинил НАТО в попытке подрыва институтов международного розыска

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Страны НАТО прилагают значительные усилия для дестабилизации международного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска и выдачи преступников, заявил в Пекине генпрокурор России Игорь Краснов. Он провел встречу с министром общественной безопасности КНР Ваном Сяохуном.

"Значительные усилия прикладываются странами НАТО для дестабилизации международного правоохранительного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска преступников, выдачи и взаимной правовой помощи, что создает предпосылки к формированию безопасных гаваней для лиц, скрывающихся от национального правосудия", - сказал Краснов.

Краснов добавил, что представитель китайского министерства избран членом исполнительного комитета Интерпола от Азии.

"Хотел бы попросить вас оказать поддержку в продвижении позиции о недопустимости политизации международных организаций с полномочиями технического характера. Уверен, это будет нашим общим позитивным вкладом в сохранение стабильности международных отношений", - отметил Краснов.

Он также указал на риски возникновения новых видов киберпреступлений. По его словам, искусственный интеллект активно стал использоваться преступными группами, в интернете кратно увеличилось распространение недостоверных сведений с целью вмешательства во внутреннюю политику государства, "деструктивное влияние извне на формирование общественного мнения, прежде всего среди молодежи".

"В связи с этим мы заинтересованы в более тесном взаимодействии наших ведомств, изучении и обмене опытом противодействия указанным современным угрозам, выработке совместных мер борьбы с ними", - заключил генпрокурор.

Игорь Краснов НАТО Китай Генпрокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пожар в Шайдурихе потушен

Пожар в Шайдурихе потушен

В Курской области арестованы подозреваемые в передаче ВСУ данных о военных объектах РФ

Кравцов считает, что советники по воспитанию разгрузят школьных психологов

"Роскосмос" планирует отобрать до шести новых космонавтов в рамках нового набора

"Роскосмос" планирует отобрать до шести новых космонавтов в рамках нового набора

Найдены тела двух пропавших без вести при наводнении в Туапсинском районе Кубани

Найдены тела двух пропавших без вести при наводнении в Туапсинском районе Кубани

В Шайдурихе после пожара нашли погибшую женщину

В Шайдурихе после пожара нашли погибшую женщину

Время ожидания в очереди на Крымский мост со стороны Кубани выросло до трех часов

Пожар в свердловской деревне Шайдуриха локализован

Шахта "Листвяжная", где из-за аварии в 2021 году погиб 51 человек, возобновила угледобычу

Лавров заявил, что РФ рассматривает передачу ВСУ истребителей F-16 как ядерную угрозу

Лавров заявил, что РФ рассматривает передачу ВСУ истребителей F-16 как ядерную угрозу
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });