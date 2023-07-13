Генпрокурор Краснов обвинил НАТО в попытке подрыва институтов международного розыска

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Страны НАТО прилагают значительные усилия для дестабилизации международного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска и выдачи преступников, заявил в Пекине генпрокурор России Игорь Краснов. Он провел встречу с министром общественной безопасности КНР Ваном Сяохуном.

"Значительные усилия прикладываются странами НАТО для дестабилизации международного правоохранительного сотрудничества и подрыва институтов международного розыска преступников, выдачи и взаимной правовой помощи, что создает предпосылки к формированию безопасных гаваней для лиц, скрывающихся от национального правосудия", - сказал Краснов.

Краснов добавил, что представитель китайского министерства избран членом исполнительного комитета Интерпола от Азии.

"Хотел бы попросить вас оказать поддержку в продвижении позиции о недопустимости политизации международных организаций с полномочиями технического характера. Уверен, это будет нашим общим позитивным вкладом в сохранение стабильности международных отношений", - отметил Краснов.

Он также указал на риски возникновения новых видов киберпреступлений. По его словам, искусственный интеллект активно стал использоваться преступными группами, в интернете кратно увеличилось распространение недостоверных сведений с целью вмешательства во внутреннюю политику государства, "деструктивное влияние извне на формирование общественного мнения, прежде всего среди молодежи".

"В связи с этим мы заинтересованы в более тесном взаимодействии наших ведомств, изучении и обмене опытом противодействия указанным современным угрозам, выработке совместных мер борьбы с ними", - заключил генпрокурор.