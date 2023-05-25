МГИМО переведен на дистанционный режим из-за случая заболевания корью

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Студенты Московского государственного института международных отношений (МГИМО) переведены до 13 июня на дистанционный режим из-за случая кори, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

"Да, у нас одна девочка заболела. Все занятия по языкам и специальным дисциплинам, консультации, текущая и промежуточная аттестации в период до 13 июня 2023 г. проводятся в дистанционном формате. У нас уже наработан достаточный опыт дистанционной работы", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что "проход сотрудников будет организован по принципу их работы в разных корпусах".

Ранее в столичном Роспотребнадзоре сообщили, что один случай кори зарегистрирован у студента МГИМО. В адрес МГИМО направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе на проспекте Вернадского д. 76.