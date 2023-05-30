В Минздраве сообщили о нехватке вакцины от кори в некоторых регионах России

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В некоторых российских регионах наблюдается дефицит вакцин от кори, сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Проблема до сих пор существует в регионах, связанная с нехваткой вакцин против кори, поскольку не была запланирована заранее в рамках календаря прививок, с учетом эпидситуации, закупка вакцин. Соответственно, в регионах до сих пор наблюдается дефектура по данным вакцинам", - сказал Чуланов во вторник на конференции "Инфекционные болезни - актуальные проблемы, лечение и профилактика".

Он также сообщил, что за первый квартал 2023 года зарегистрировано 1300 случаев кори.