Синоптики ждут, что море на черноморских курортах России прогреется до +22 к середине июня

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Курортный сезон на Черноморском побережье России в этом году прогнозируется вполне комфортным, температура воды прогреется до +22 уже к середине июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Сейчас на юге Краснодарского края, в Крыму идут дожди, но температура воды уже превысила 15-ти градусную отметку, и по оценкам наших специалистов-океанологов, курортный сезон будет вполне комфортный", - сказал Вильфанд на брифинге в пятницу.

При определении купального сезона Гидрометцентр пользуется рекомендациями медиков, сказал Вильфанд. "Мы поинтересовались, что такое купальный сезон, и врачи говорят, что если температура воды +22 и выше, то тогда ребенок может комфортно себя чувствовать в воде. Вот это пороговое значение мы берем.", - рассказал он.

Температура на Черном море прогреется до +20 градусов в первой декаде июня, "А +22 будет все-таки ближе к середине июня, в четвёртую пятидневку июня. В Крыму чуть позже, а на черноморском побережье - чуть раньше", - сказал ученый.

При этом каждый человек сам для себя определяет комфортную температуру воды, заметил он

Говоря о возможности опасных погодных явлений, Вильфанд сообщил, что летом их количество гораздо больше из-за более интенсивного перемещения воздушных масс и активности Солнца, нагревающего атмосферу. При этом в текущем году на юге России их будет меньше, чем в двух предыдущих, отметил ученый.

"И особенно большое количество опасных явлений в южных регионах на территории России, там температура атмосферы больше, потому что Солнце сильнее прогревает подстилающую поверхность, и тепло передается с большим эффектом. Кроме того, там сложная аэрография. (...) На юге европейской России последние два года были достаточно сложными. Летом опасные явления часто бывают, но их было больше, чем обычно. В этом году, по предварительным расчетам, количество опасных явлений - они обязательно будут - будет меньше, чем в предыдущие два года", - сказал Вильфанд.

По его словам, сказать конкретно, в каком месте возникнет то или иное опасное явление, например, ветер со скоростью 25 м/с, сейчас невозможно, предупреждение о них выпускается за сутки или за несколько часов, "потому что это "взрывные" процессы".