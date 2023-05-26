Путин призвал использовать технологии и инфраструктуру уходящих из РФ иностранных компаний

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости использования технологий и инфраструктуры иностранных компаний, покидающих Россию, подчеркнув при этом, что российские власти не гонят из страны иностранный бизнес.

На встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" Путин обратил внимание на перспективные сферы для отечественного бизнеса, напомнив, что в 90-е годы свой собственный рынок страна отдала иностранным производителям.

"Конечно, конкурировать с теми гигантами, которые на наш рынок пришли и "сожрали" его, было очень сложно или практически невозможно... И в какой-то момент было очевидным, что нам "воздуха" не хватает на собственном рынке, нашему предпринимателю, нашему бизнесу не пробиться, я уже не говорю про крупные торговые сети, в которые было не пробиться сельхозпроизводителям", - сказал Путин.

Среди причин он назвал скрытые субсидии у конкурентов, а также другие меры поддержки, о которых стало известно позже. "Но это тот случай, когда не было бы счастья, но практически в прямом смысле этого слова, несчастье помогло. Потому что начали уходить, но мы же их не выгоняли и не выгоняем, сами уходят. Но сами уходят не просто так, они же оставляют созданную инфраструктуру, стандарты, часто подготовленный персонал, очень многое, или за бесценок, или просто так", - сказал президент РФ.

При этом он заметил, что Россия не собирается награждать уходящий бизнес "избыточными капиталами", напомнив об инструментах, которые применяет государство. "Мы ведем себя гораздо более цивилизованно, чем те, которые применяют ограничительные меры в отношении России. Но, естественно, мы должны и будем защищать свои интересы", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что пространство для деятельности российских предпринимателей освобождается. "Освобождается тогда, когда откровенно говоря, наша экономика и бизнес, частный бизнес, да и государственные предприятия окрепли настолько, что они достаточно легко в основных отраслях спокойно занимают эти ниши, чего, видимо, такой прыти, от них, похоже, никто не ожидал", - сказал Путин.