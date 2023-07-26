Доходы от повышения пошлины на импортные вина пойдут на субсидии модульным отелям

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - На строительство модульных гостиниц в России в 2023-2024 годах будет выделено дополнительно 11 млрд рублей, часть средств на это пойдет из доходов бюджета от повышения пошлин на вино из недружественных стран, сообщил на совещании о развитии туризма глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Он напомнил, что в рамках программы строительства быстровозводимых модульных гостиниц поддержку уже получили 200 проектов из 38 регионов, где будут построены 6,5 тысячи новых номеров.

"Шесть миллиардов из восьми мы уже довели до регионов. Сейчас заключаем соглашения с инвесторами, еще 2 млрд будут доведены в ближайшее время, мы на финальной стадии заключения соглашения", - сказал министр.

По его словам, заявки на этот конкурс пришли на 24 тысячи номеров и 36 млрд рублей, поэтому он назвал важным решение президента Владимира Путина о выделении дополнительно еще 11 млрд рублей на создание модульных гостиниц.

"Это позволит поддержать еще 400 проектов на более чем 8 тысяч номеров. Источники финансирования в целом определены. Это доходы бюджета от повышения пошлин на вино из недружественных стран, еще часть средств мы перераспределяем внутри нацпроекта и часть денег у нас в рамках того, что ушло в резервный фонд платежей иностранцев от передачи активов в туризме в стране", - добавил министр.

Как отметил Решетников, инициатива позволит создать за это время более 18 тысяч номеров в 66 регионах.

"Это те проекты, которые уже существуют, есть и инвесторы, и участки. Если мы сейчас оперативно выделим эти деньги, примем решение в августе и на 2023, и на 2024 год, то уже с этого года инвесторы начнут их реализовывать", - добавил он.

В июне на ПМЭФ Путин предложил в ближайшие два года выделить 11 млрд рублей на строительство модульных гостиниц в стране.