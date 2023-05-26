Президент РФ высказался за продление моратория на штрафы за нарушения валютного контроля из-за санкций

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение предпринимателей продлить после 2023 года мораторий на привлечение к административной ответственности резидентов РФ (компании и граждане) за нарушения валютного законодательства, вызванные санкциями.

"Во всяком случае продлить мораторий точно нужно, и точно совершенно нужно ни в коем случае не допустить потом каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом. Амнистия должна быть, полностью согласен. И прошу правительство на это соответствующим образом отреагировать", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в пятницу.

"Мы неоднократно обсуждали это и в правительстве, и с Центральным банком. В целом здесь нужно многое поменять. Жизнь совсем уже другая, нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему, хотя стабильность, да и возврат, он должен быть. Надо здесь поработать, здесь другие, может, механизмы надо использовать", - отметил президент РФ.

По его просьбе на эту тему высказала мнение председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Я полностью поддерживаю продление моратория и полностью поддерживаю, что нужно менять в этой сфере в соответствии с новыми обстоятельствами регулирование", - сказала она.