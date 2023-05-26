Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Президент РФ высказался за продление моратория на штрафы за нарушения валютного контроля из-за санкций

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение предпринимателей продлить после 2023 года мораторий на привлечение к административной ответственности резидентов РФ (компании и граждане) за нарушения валютного законодательства, вызванные санкциями.

"Во всяком случае продлить мораторий точно нужно, и точно совершенно нужно ни в коем случае не допустить потом каких-то выплат со стороны бизнеса задним числом. Амнистия должна быть, полностью согласен. И прошу правительство на это соответствующим образом отреагировать", - сказал Путин на встрече с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" в пятницу.

"Мы неоднократно обсуждали это и в правительстве, и с Центральным банком. В целом здесь нужно многое поменять. Жизнь совсем уже другая, нам атавизмы советского валютного законодательства ни к чему, хотя стабильность, да и возврат, он должен быть. Надо здесь поработать, здесь другие, может, механизмы надо использовать", - отметил президент РФ.

По его просьбе на эту тему высказала мнение председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Я полностью поддерживаю продление моратория и полностью поддерживаю, что нужно менять в этой сфере в соответствии с новыми обстоятельствами регулирование", - сказала она.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент РФ заявил, что его поразила реакция Тбилиси на возобновление авиасообщения

Президент РФ заявил, что его поразила реакция Тбилиси на возобновление авиасообщения

Минприроды попросило сенаторов перенести сроки аттестации инструкторов-проводников

Минприроды попросило сенаторов перенести сроки аттестации инструкторов-проводников

Путин попросил Минздрав быстрее упростить регистрацию лекарств в ЕАЭС

Путин попросил Минздрав быстрее упростить регистрацию лекарств в ЕАЭС

Лавров подтвердил приверженность РФ дипломатическому разрешению украинского конфликта

Силуанов заявил, что бюджетные кредиты подвели ряд регионов к опасному уровню долга

МВД с 1 июня возобновит прием заявлений на выдачу биометрического загранпаспорта

МВД с 1 июня возобновит прием заявлений на выдачу биометрического загранпаспорта

КС посчитал потерпевшими несовершеннолетних, вовлекаемых в преступления

Доля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые составила больше половины жилищных кредитов

Доля ипотеки с низким первоначальным взносом впервые составила больше половины жилищных кредитов

Банк России заявил об ухудшении качества реструктурированных кредитов

Синоптики ждут, что море на черноморских курортах России прогреется до +22 к середине июня

Синоптики ждут, что море на черноморских курортах России прогреется до +22 к середине июня
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });