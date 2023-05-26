Производители средств защиты растений предложили ввести квоты на ввоз этой продукции

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU -Российские компании, выпускающие средства защиты растений (СЗР), считают необходимым ввести квоты на импорт этой продукции.

Это предложение прозвучало от исполнительного директора Союза производителей химических средств защиты растений Владимира Алгинина на встрече президента Владимира Путина с членами "Деловой России".

"На сегодня в России общие мощности по производству средств защиты растений российскими компаниями составляют 380 тысяч тонн в год, что позволяет в полном объеме обеспечить Российскую Федерацию. Хотелось бы попросить в рамках поддержки наших предприятий ввести квоты на ввоз в Россию средств защиты растений, эта мера позволит поддержать наши предприятия, даст возможность увеличить число рабочих мест и перечисление налогов в бюджет", - заявил он.

Алгинин привел в пример эффект от введенных в 2018 год антидемпинговых пошлин в отношении гербицидов из ЕС. "За период их действия в РФ было построено три новых завода по производству средств защиты растений мощностью 130 тысяч тонн, инвестиции составили более 20 млрд рублей", - сказал он.

Путин заявил, что это предложение прежде всего необходимо проработать с профильными ведомствами, с Минсельхозом, "чтобы наши сельхозпроизводители не пострадали". Он обещал обсудить этот вопрос с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым, с другими ведомствами. "Ваш вопрос не повиснет в воздухе. И если, действительно, наши производители в состоянии все сделать сами, то мы найдем способ нашего взаимодействия с правилами ВТО и поддержим наших производителей", - заявил президент.