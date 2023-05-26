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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Рашевский сменил Солженицына в наблюдательном совете "Совета рынка"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Бывший глава "СУЭКа" Владимир Рашевский вошел в состав наблюдательного совета ассоциации "НП "Совет рынка", сообщила ассоциация в Telegram.

Он был избран в палату производителей электроэнергии. Ранее в нее мог входить (ассоциация не раскрывала итоги голосования в прошлом году, состав 2022 года предполагается по списку кандидатов в набсовет) экс-глава СГК и также "СУЭКа" - Степан Солженицын (сейчас является председателем совета директоров СГК).

В остальном состав палаты, похоже, остался без изменений: продавцов энергии в ней представляют член правления "РусГидро" Сергей Киров, член правления "Интер РАО" Александра Панина, замгендиректора и директор по сбыту "Росэнергоатома" Александр Хвалько, Михаил Булыгин из ГЭХа.

Состав палаты покупателей энергии не претерпел изменений (если сравнивать со списком кандидатов 2022 года - ИФ): в нее входят президент "Русэнергосбыта" Михаил Андронов, руководитель блока розничного бизнеса "Интер РАО" Дмитрий Орлов, директор департамента энергетики "Роснефти", с апреля являющийся врио гендиректора в "Юнипро" - Василий Никонов, а также Юлия Чернявская из "Т Плюс" (также является управляющим директором "Энергосбыт Плюс").

"Совет рынка" - некоммерческая ассоциация, являющаяся площадкой для обсуждения законодательных и иных инициатив в энергетической отрасли. Набсовет ассоциации объединяет 22 представителя компаний (продавцов и покупателей электроэнергии) и государства. В палаты продавцов и покупателей входят по пять представителей, еще восемь - у органов власти, четыре - у инфраструктурных организаций.

Владимир Рашевский Совет рынка Степан Солженицын
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