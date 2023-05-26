Минюст признал иноагентами ученых Владислава Иноземцева и Александру Архипову

Также в реестр внесен Лева Би-2

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минюст внес в реестр иностранных агентов девять граждан и две организации - "Общенародный Союз Возрождения России" и общественное движение "Совет матерей и жен".

Иноагентами признаны экономист Владислав Иноземцев, антрополог Александра Архипова, музыкант Лева Би-2 (Егор Бортник), бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев, ведущая "Популярной политики" Ирина Аллеман, Сергей Чернышов, эксперт признанного иноагентом Фонда Карнеги Александр Габуев, Анна Пшеничная, основатель "Совета матерей и жен" Ольга Цуканова.

Министерство разъяснило, что Егор Бортник выступал против СВО, негативно высказывался о России, ее гражданах и органах власти.

Гаджиев, находясь за пределами России, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, а также говорил о поддержке властей Украины, сообщило ведомство.

Ирину Аллеман Минюст назвал сотрудников организации-иноагента. Она, по информации министерства, распространяла для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами, недостоверную информацию о действиях российских военных и негативно высказывалась об органах госвласти.

Проживающий за границей Иноземцев принимал участие в создании предназначенных для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, говорится в пресс-релизе.

Чернышову вменяется распространение, "в том числе с использованием современных информационных технологий" недостоверной информации о решениях российских властей и их политике. "Участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ, - добавил Минюст. - Выступал против специальной военной операции на Украине".

Архипова, по информации ведомства, участвовала "в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов, созданных иностранными агентами", распространяла недостоверные сведения о деятельности российских властей и военных, а также выступала против СВО.

"Габуев получал поддержку со стороны иностранных информационных площадок, участвовал в создании сообщений и материалов совместно с иностранными источниками, в том числе лицами, признанными иностранными агентами, и распространял такие сообщения и материалы, - сообщил Минюст. - Негативно высказывался в отношении органов государственной власти Российской Федерации. Проживает за пределами Российской Федерации".

По данным ведомства, Пшеничная распространяла фейки о деятельности российских властей и военных, выступала в поддержку властей Украины, участвовала в создании материалов иностранных агентов, получала поддержку от иностранных источников.

Цуканова выступала против специальной военной операции на Украине, формировала негативное отношение к военной службе, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов, говорится в сообщении.

"Общенародный Союз Возрождения России" распространял недостоверную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а его руководитель живет за границей, объявлен в международный розыск и признан иноагентом, объяснило министерство.

"Совет матерей и жен" - проект "Общенародного Союза Возрождения России" - распространял контент, созданный иноагентами, а также недостоверную информацию о решения и политике властей.