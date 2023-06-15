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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В Минюсте РФ назвали основных спонсоров иноагентов

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Больше всего средств на деятельность российских иноагентов в прошлом году перечислили США, Великобритания и Германия, сообщил замглавы Минюста Олег Свириденко.

"За 2022 год на счета 35 НКО, включенных в реестр (иноагентов - ИФ), поступило от западных спонсоров более 700 млн рублей. Это только выявленные прямые платежи. Основные иностранные доноры НКО в 2022 году: США - 269,6 млн рублей, Великобритания - 89,3 млн рублей, Германия - 64,2 млн рублей, другие страны", - сказал Свириденко на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России в четверг.

По его данным, на конец 2022 года в реестре иноагентов содержались 515 организаций и физлиц, из которых 347 являлись действующими, в том числе 63 НКО, 35 российских юрлиц, 14 общественных объединений без юрлица, 12 иностранных юрлиц, 8 иностранных структур без образования юрлица и 213 физлиц.

Всего в 2022 году в реестр было включено 188 субъектов, что почти в два раза больше, чем в 2021 году - тогда их было 108. При этом 18 НКО были исключены из реестра иноагентов в связи с ликвидацией.

В 2022 году в реестр включены 167 иностранных СМИ и физлиц, из них 147 физлиц, три иностранных юрлиц, 17 российских юрлиц, что на 43% больше, чем в 2021 году, сказал Свириденко.

В свою очередь замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин напомнил, что в настоящее время в реестре иноагентов 493 позиции.

"Роскомнадзором составлено около 1,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях за несоблюдение действующего законодательства. Судами назначено наказание в виде штрафов на сумму более 1 млрд рублей", - сказал Субботин.

Также он сообщил, что 252 иноагента, то есть 60% от общего количества, прекратили свою информационную деятельность.

Еще 48 иноагентов "соблюдают все требования по маркировке, по остальным ведем работу", сказал Субботин.

Роскомнадзор Минюст РФ
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