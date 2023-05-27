Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Восточный

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" №1 стартовала с космодрома Восточный, передает корреспондент "Интерфакса".

В 00:14 мск ракета "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и аппаратом ДЗЗ "Кондор-ФКА" №1 штатно стартовала с площадки 1С Восточного.

Серия спутников "Кондор-ФКА" будет включать в себя два аппарата. Второй планируется запустить в 2024 году.

Спутники "Кондор-ФКА" (разработчик ВПК "НПО машиностроения") предназначены для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.