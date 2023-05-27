Первый спутник серии "Кондор-ФКА" выведен на орбиту

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Радиолокационный спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" №1 выведен на орбиту после старта ракеты-носителя "Союз-2.1а" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

"Отделение космического аппарата от разгонного блока произведено успешно", - сказали в пресс-службе госкорпорации.

Ранее в субботу ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала в 00:14 по Москве с космодрома Восточный, она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА".

Серия спутников "Кондор-ФКА" будет включать в себя два аппарата. Второй планируется запустить в 2024 году.

Спутники "Кондор-ФКА" (разработчик ВПК "НПО машиностроения") предназначены для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.