Поиски упавших частей ракеты "Союз-2.1а" в Приамурье отложены из-за непогоды

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Мобильная группа Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, предприятие Роскосмоса) не смогла оперативно приступить к поиску отделяющихся частей ракеты "Союз-2.1а" в зонах падения в Амурской области из-за непогоды, сообщили "Интерфаксу" в администрации Зейского района.

"Погода не позволяет пока поднять вертолет. Идет дождь и низкая облачность. По этим же причинам не было возможности наблюдать падение боковых блоков, но акустически слышали. Предварительно, вылет с учетом прогноза погоды намечен на 8:00 по Москве", - сказал собеседник агентства.

Ранее в субботу ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала в 00:14 по Москве с космодрома Восточный, она вывела на орбиту разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА".

Серия спутников "Кондор-ФКА" будет включать в себя два аппарата. Второй планируется запустить в 2024 году.

Спутники "Кондор-ФКА" (разработчик ВПК "НПО машиностроения") предназначены для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.