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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

Более 70 домов подтоплено в Лабинском районе Краснодарского края

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Режим ЧС в связи с комплексом неблагоприятных природных явлений введен на территории Лабинского района Краснодарского края, сообщает в субботу в телеграм-канале глава района Владимир Забураев.

"Продолжаем работать с населением для полного выявления всех пострадавших объектов и последующей помощи. По Лабинскому городскому поселению на 10:00 подано 162 заявления, из них: вода вошла в 76 домов, в 11 - вода в подвальных помещениях, в оставшихся - вода на придомовой территории или в огородах", - написал он.

Забураев отметил, что в некоторых домовладениях уровень воды доходил до 40 сантиметров. В настоящее время работы по откачке воды продолжаются.

Во Владимирском сельском поселении подтопленными оказались 22 придомовые территории, в хуторе Северный - пять домовладений и шесть придомовых территорий, добавил глава района.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 11 жителей хутора Северный Лабинского района Краснодарского края, чьи дома оказались подтоплены в результате обильных осадков и выхода реки из берегов.

Краснодарский край Владимир Забураев
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