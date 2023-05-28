Около 250 домовладений пострадали от подтоплений на Кубани

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Подтопления из-за сильных ливней произошли в четырех районах Краснодарского края, к ликвидации последствий привлекались порядка 150 спасателей и 37 единиц техники, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС России по краю.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений 26 и 27 мая на территории Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов в 13 населенных пунктах произошли подтопления 247 приусадебных участков, в том числе в 245 домов заходила вода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент остаются подтопленными 43 приусадебных участка в Курганинске.

Как добавили в пресс-службе ведомства, организована работа 27 оценочных комиссий, по итогам работы которых составлено 245 актов о подтоплении домов.