Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Около 250 домовладений пострадали от подтоплений на Кубани

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Подтопления из-за сильных ливней произошли в четырех районах Краснодарского края, к ликвидации последствий привлекались порядка 150 спасателей и 37 единиц техники, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС России по краю.

"В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений 26 и 27 мая на территории Лабинского, Кущевского, Новокубанского и Курганинского районов в 13 населенных пунктах произошли подтопления 247 приусадебных участков, в том числе в 245 домов заходила вода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент остаются подтопленными 43 приусадебных участка в Курганинске.

Как добавили в пресс-службе ведомства, организована работа 27 оценочных комиссий, по итогам работы которых составлено 245 актов о подтоплении домов.

Краснодарский край МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть районов Белгородской области были обстреляны со стороны Украины за сутки

Несколько беспилотников нейтрализованы возле Ильского НПЗ на Кубани

Десять природных пожаров на площади более 16 тыс. га ликвидировали в Свердловской области

Десять природных пожаров на площади более 16 тыс. га ликвидировали в Свердловской области

70 квартир в 11 домах повреждены в результате обстрелов белгородского Шебекина

Путин заявил, что РФ не нужны навязанные извне ориентиры или стандарты

Что произошло за день: суббота, 27 мая

Севший на мель теплоход перекрыл Волго-Каспийский морской судоходный канал

Мотопараплан упал в Хабаровском крае, погиб пилот

Патриарх Кирилл запретил в служении священника, занимавшегося вопросом "Троицы" Рублева

AP сообщило, что несколько сотен немецких госслужащих покинут РФ в ближайшее время

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });