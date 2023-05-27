Власти Брянской области опровергли информацию о проникновении диверсантов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз опроверг сообщения о проникновении украинской диверсионной группы на территорию Климовского района.

"Сегодня многие телеграм-каналы распространили информацию о попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Данная информация является недостоверной. Никаких попыток проникновения ДРГ со стороны Украины не было", - написал он в телеграм-канале в субботу.

Богомаз добавил, что ВСУ обстреляли населенные пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Пострадавших среди гражданского населения нет.

"В ответ на действия украинских националистов пограничными войсками и вооруженными силами РФ были произведены ответные действия. Огневые точки подавлены", - добавил он.

Ранее некоторые телеграм-канале сообщили о проникновении ДРГ в Брянскую область. Они также утверждали, что там идет бой.