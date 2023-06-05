Спецслужбам Бельгии поручено проверить использование бельгийского оружия в России

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо поручил разведслужбам и военным изучить информацию о возможных случаях применения на территории России диверсантами бельгийского оружия, переданного ранее Украине. Он заявил об этом телеканалу RTBF.

О таких фактах недавно сообщила Washington Post. 4 июня министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб заявили, что попросят у Киева разъяснений.

Де Кроо отметил, что у него нет подтверждения этой информации, поэтому он попросил спецслужбы ее изучить. Он напомнил, что Бельгия передавала Украине оружие с четким условием: оно может применяться только в целях обороны и на украинской территории.

Это, по данным бельгийских властей, указывается в документах, сопровождающих каждую поставку. Кроме того, ставится условие, что бельгийское оружие может передаваться только официальным вооруженным силам Украины.