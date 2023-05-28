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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Российские военные заявили об авиаударах по ВСУ на купянском направлении

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российская авиация нанесла удары по украинским силам на купянском направлении, заявил в воскресенье начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

"Авиацией группировки нанесены ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации "иностранного легиона" и районам сосредоточения личного состава, вооружению и военной техники 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ и по подразделениям территориальной обороны", - сказал Зыбинский.

По его данным, штурмовыми отрядами 6-й общевойсковой армии в районе населенного пункта Молчаново уничтожен один наблюдательный пост, два блиндажа и 15 военнослужащих ВСУ.

"В ходе боевых действий на купянском направлении артиллерией группировки войск "Запад" огнем из гаубицы Д-30 в районе населенного пункта Песчаное уничтожена самоходная артиллерийская установка "Мста-Б" и минометный расчет противника в районе населенного пункта Берестовое", - сказал он.

Зыбинский сообщил, что в районе также были сбиты два беспилотника ВСУ.

ВС РФ СВО ВСУ авиаудары
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