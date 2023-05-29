Российские военные сообщили о попытках ВСУ провести атаки на красно-лиманском направлении

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары по штурмовым группам ВСУ, которые пытались провести атаки на красно-лиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

"В районе Серебрянского лесничества штурмовые группы на боевых бронированных машинах 67-ой механизированной, 95-ой десантно-штурмовой бригад ВСУ предприняли три попытки атаки с целью вернуть утраченные позиции. В результате нанесения авиационного удара штурмовой и армейской авиацией противник понес потери в живой силе и технике", - заявил Савчук в понедельник.

Он заявил, что за сутки в рамках контрбатарейной борьбы ствольной и реактивной артиллерией группировки поражены позиции ВСУ в более чем 15 районах.

"На красно-лиманском направлении штурмовыми отрядами и авиацией группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы, огневых средств и опорных пунктов противника в районах Серебрянка, Червонная Диброва", - сказал Савчук.