Следовавший в Иран сухогруз сняли с мели в Волго-Каспийском канале

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Теплоход "Порт Оля-2", севший накануне на мель в акватории порта Оля, снят с мели, сообщает в воскресенье пресс-служба Главного управления МЧС по Астраханской области.

"27 мая в 19:33 (18:33 по Москве) поступило сообщение о том, что на 143,4 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, акватория порта п. Оля, сел на мель теплоход "Порт Оля-2", следовавший в порт Амирабад, Иран. По состоянию на 13:10 (местное время - ИФ) 28 мая сухогруз "Порт Оля-2" снят с мели", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно находится на якорной стоянке в районе 142 км Волго-Каспийского канала, движение судов по каналу открыто.