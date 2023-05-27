Севший на мель теплоход перекрыл Волго-Каспийский морской судоходный канал

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Следовавший в Иран теплоход "Порт Оля-2" сел на мель на 143,4 км Волго-Каспийского морского судоходного канала, сообщает главк МЧС по Астраханской области в субботу.

Судно следовало в порт Амирабад (Иран), порт приписки - Астрахань. Сигнал о происшествии поступил в 18:33 по московскому времни. "Экипаж - 14 человек. Повреждения судна, разлива топлива нет. Проход судов перекрыт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту теплохода - навалочный груз общей массой 4 546 тонн. Организовано взаимодействие с экстренными службами и судовладельцем.

На помощь теплоходу отправлен буксир.