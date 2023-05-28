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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Минобороны РФ заявило об уничтожении пункта дислокации наемников в Харьковской области

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В министерстве обороны России заявили, что в Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников и уничтожены две диверсионные группы вооруженных сил Украины (ВСУ).

"В районе города Богодухов Харьковской области поражен пункт временной дислокации иностранных наемников", - сказал в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В районах населенных пунктов Лиман Первый и Берестовое Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп", - сказал он.

Кроме того, как сообщил Конашенков, в зоне проведения СВО за минувшие сутки перехвачены крылатые ракеты Storm Shadow и реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три крылатые ракеты Storm Shadow и шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Представитель Минобороны России сообщил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией группировок войск вооруженных сил РФ в течение суток поражены 89 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 156-ти районах.

"В районах населенных пунктов Торецк Донецкой народной республики и Новоандреевка Запорожской области поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 24-й и 65-й механизированных бригад ВСУ", - сказал Конашенков.

По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 429 самолетов, 235 вертолетов, 4 357 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9 322 танка и других боевых бронированных машин, 1 100 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 924 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 10 506 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

По направлениям

Минобороны РФ сообщило в воскресенье об ударах по позициям украинских войск и уничтожении военных складов ВСУ на ряде направлений.

"На купянском направлении активными действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражена живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Першотравневое, Тимковка, Двуречная Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

Он заявил, что потери противника составили свыше 30 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и два пикапа.

По словам Конашенкова, в районе населенных пунктов Зализный мост Черниговской области и Жовтневое Харьковской области уничтожены склады боеприпасов 119-й бригады территориальной обороны и иностранных наемников.

"На красно-лиманском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Торское, Терны Донецкой народной республики, Невское и Червоная Диброва Луганской народной республики, а также Серебрянского лесничества", - сообщил он.

Как сказал Конашенков, "за сутки уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубицы "Мста-Б" и Д-20, а также самоходная артиллерийская установка "Акация".

По его данным, "на донецком направлении в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии "Южной" группировки войск за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка Krab польского производства".

"В районах населенных пунктов Георгиевка и Краматорск Донецкой народной республики уничтожены склады боеприпасов и вооружения 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также оперативно-тактической группы "Лиман", - заявил Конашенков.

"На южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное Запорожской области и Водяное Донецкой народной республики. За сутки на данных направлениях потери противника составили свыше 100 украинских военнослужащих, а также четыре автомобиля", - сказал представитель Минобороны РФ.

Как сообщил Конашенков, "в районе населенного пункта Новоуспеновское Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37. В районе населенного пункта Степовое Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ".

Представитель Минобороны РФ сказал, что "на херсонском направлении в ходе огневого поражения за прошедшие сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, три пикапа, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 мая 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Харьковская область Минобороны РФ HIMARS Storm Shadow ДНР Запорожская область
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