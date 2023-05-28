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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

В Татарстане на складе кондитерского производства произошел пожар

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пожарные тушат возгорание на складе предприятия по производству тортов в Елабужском районе Татарстана, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике в воскресенье.

По информации ведомства, сообщение о пожаре на складе готовой продукции в особой экономической зоне "Алабуга" поступило в 18:35 по московскому времени.

По прибытии пожарных подразделений установлено, что горит кровля склада и цеха по производству тортов, пятеро работников эвакуировались самостоятельно, говорится в сообщении.

В 19:39 по Москве объявлена локализация пожара на площади 1 940 кв.м. Погибших и пострадавших нет.

Пожар тушат 52 человека и 15 единиц техники.

Татарстан
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