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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе кондитерского производства в Татарстане

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Открытое горение на складе кондитерского производства в Татарстане ликвидировано, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану в воскресенье.

"В 21:16 мск пожарные ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении.

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.

Также уточняется, что пожар произошел на территории промышленной площадки "Алабуга" в Елабужском районе республики.

Сообщение о пожаре на складе готовой продукции предприятия по изготовлению тортов поступило 28 мая в 18:35 мск. Горела кровля складского помещения. Работники производства эвакуировались самостоятельно.

В 19:39 мск была объявлена локализация пожара на площади 1940 кв. м.

Погибших и пострадавших нет.

Татарстан
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