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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

МЧС сообщило о пожаре в гостевом доме на площади в 500 кв. м в Краснодарском крае

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пожарные тушат гостевой дом в Туапсинском районе Краснодарского края, по предварительным данным никто не пострадал, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"В 20:19 мск на пульт диспетчера Туапсинского района поступило сообщение о пожаре в гостевом доме. По прибытию к месту первых подразделений установлено, что происходит пожар в трехэтажном доме на общей площади 500 кв. м", - говорится в сообщении.

Отмечается, что здание находится на Набережной улице поселка Джубга.

Краснодарский край МЧС
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