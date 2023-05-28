Площадь пожара в гостевом доме в Краснодарском крае увеличилась до 800 кв. м

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Площадь пожара гостевого дома в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края увеличилась с 500 до 800 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Площадь увеличилась до 800 кв. м. Тушение осложняет высокая пожарная нагрузка здания. Гостевой дом не функционировал, постояльцев на момент пожара не было", - говорится в сообщении.

Более 50 человек и 17 единиц техники привлечено к тушению гостевого дома на Кубани, у горящего здания обрушилась кровля, добавили в пресс-службе МЧС.

Позднее в пресс-службе МЧС России сообщили о локализации пожара.

В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры региона заявили о начале проверки по факту пожара в гостевом доме в ПГТ Джубга.

"Произошло возгорание кровли гостевого дома с переходом на третий этаж строения. Предварительно пострадавших нет. Организована проверка причин и условий пожара", - уточняется в сообщении прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в 20:19 мск на пульт диспетчера Туапсинского района поступило сообщение о пожаре в гостевом доме на улице Набережная поселка Джубга.