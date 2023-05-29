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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:58

В Кремле не ожидают каких-либо прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Москва не ожидает прямых последствий денонсации Россией ДОВСЕ, так как это был уже неживой механизм, но образовавшийся вакуум в области контроля над вооружениями срочно нужно заполнять, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Фактически это был уже неживой механизм и, поверьте, не по вине Российской Федерации. Поэтому здесь в данном случае просто российская сторона привела в соответствие ситуацию де-факто. Поэтому сейчас прямых последствий не будет", - сказал Песков журналистам в понедельник.

"С другой стороны, в этой области контроля за вооружениями, стратстабильности сейчас, конечно, образуется большой вакуум, который срочно нужно, по идее, заполнять новыми актами международного права, которые бы регулировали эту ситуацию", - отметил он.

Дмитрий Песков ДОВСЕ
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