Россия выйдет из ДОВСЕ 7 ноября

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Россия направила государствам - участникам Договора об обычных вооруженных силах в Европе уведомление о решении выйти из ДОВСЕ, это произойдет 7 ноября, сообщили в российском МИД.

9 июня вступил в силу закон "О денонсации Российской Федерацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе".

"В связи с этим российская сторона направила предусмотренные данным договором уведомления его депозитарию (Нидерландам) и остальным государствам-участникам через их посольства в Москве, а также через делегации в Совместной Консультативной группе по ДОВСЕ в Вене, - говорится в пресс-релизе министерства. - Россия уведомила все государства-участники о своём решении выйти из ДОВСЕ через 150 дней после направления уведомления. Таким образом, это произойдёт в 00:00 часов 7 ноября".

Получив российское уведомление, депозитарий ДОВСЕ должен будет в течение 21 дня созвать конференцию государств-участников для рассмотрения вопросов, связанных с выходом России из договора. На этой конференции Россия изложит свою позицию о том, почему сохранение статуса участника ДОВСЕ стало невозможным.

Среди обстоятельств, побудивших Россию к принятию такого решения, МИД перечислил присоединение к НАТО новых государств без присоединения к ДОВСЕ и размещение на их территории обычных вооружений, невыполнение обязательств по ратификации Соглашения об адаптации ДОВСЕ и иные действия государств-участников, касающиеся, в частности, передачи обычных вооружений.

"Понятно, что в новых условиях Договор окончательно стал пережитком прошлого. У наших оппонентов не должно быть иллюзий, что Россия может в него вернуться", - заявили на Смоленской площади.

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ 29 мая.

Договор был подписан в Париже 19 ноября 1990 года и вступил в силу 9 ноября 1992 года. Он вводил обязательства для его государств-участников по количественным ограничениям в отношении пяти категорий обычных вооружённых сил: боевые танки, боевые бронированные машины, артиллерия, боевые самолеты и боевые вертолеты.