Комитет Думы одобрил налоговые льготы для производства водорода из природного газа в ЯНАО

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять в первом чтении законопроект, который устанавливает нулевой НДПИ при добыче газового конденсата на участках, расположенных на полуостровах Ямал или Гыданский (ЯНАО), при его направлении на производство аммиака или водорода.

Законопроект № 343050-8 правительство внесло в парламент в апреле.

Поправки вносятся в стfnm. 342 Налогового кодекса, которая уже устанавливает нулевую ставку по НДПИ при добыче газа на Ямале, поставляемого для сжижения. В итоге нулевая ставка НДПИ будет действовать как для газа, поставляемого на сжижение, так и для газа, направляемого на производство водорода. Срок ее действия - до достижения накопленного объема добычи 250 млрд куб. м газа на участке недр, считая с 1-го числа месяца, в котором осуществлена реализация первой партии аммиака/водорода, но не позднее чем по истечении 12 лет с указанной даты. Согласно тексту законопроекта, в части нулевого НДПИ норма заработает со дня официального опубликования закона.

Одобренный законопроект также наделяет ЯНАО правом устанавливать пониженную ставку по налогу на прибыль в региональной части в отношении деятельности по производству аммиака или водорода на новых производственных мощностях на Ямале. Для применения льготы по налогу на прибыль новыми производственными мощностями признаются мощности по производству аммиака или водорода, впервые введенные в эксплуатацию после 1 января 2025 г.

В финансово-экономическом обосновании говорится, что принятие поправок не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, а также не повлечет выпадающих доходов.

Пока известно только об одном проекте по производству водорода и аммиака в ЯНАО - проекте "НОВАТЭКа" на базе компании "Обский ГХК", которая владеет лицензиями на освоение Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.